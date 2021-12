Das Spiel der Füchse Berlin in der Handball-European-League bei Pfadi Winterthur ist abgesagt. Ursprünglich sollte die Partie am Dienstag in der Schweiz stattfinden. Wegen mehrerer positiver Corona-Tests bei den Berlinern, die der Klub am Samstag meldete, muss die Begegnung allerdings abgesagt werden. Das gaben Vereine und Verband bekannt.

Ein neuer Termin steht bislang noch nicht fest.