Eiskalle Berlin Freitag, 03.12.2021 | 13:24 Uhr

Für mich ist es nicht mehr nachvollziehbar was der Senat sich hier erdreistet so kann man Sportvereine auch in die Insolvenz jagen hat man auch daran gedacht was da auch alles dran hängt an Mitarbeiter/innen von Wachschutz Catering u.s.w. Vielen Dank auch daß die ganzen Fans jetzt wieder ausgesperrt werden. War gestern Abend in der MB Arena 5000 Zuschauer mit Maske am Platz und Abstand auf der ganzen Halle verteilt wo sonst 14200 Zuschauer reingehen. Diese Maßnahme ist für mich reine Willkür.