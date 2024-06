Unterirdische Erdkabel sollen beim Ausbau der Stromnetze in Brandenburg künftig keinen Vorrang mehr bekommen. Das teilte das brandenburgische Wirtschaftsministerium am Montag mit. "Neben den hohen Kosten für die Erdverkabelung, welche die Endkunden über die Netzentgelte tragen müssen, bedeutet der höhere technische Aufwand einer Erdverkabelung auch einen höheren zeitlichen Aufwand für den notwendigen Netzausbau", begründete das Ministerium in Potsdam auf Anfrage mit. Auch die vermutete höhere Akzeptanz für Erdverkabelung im Vergleich zu Freileitungen habe sich nicht gezeigt, die Konflikte hätten sich lediglich verlagert. "Brandenburg ist für die Abschaffung des Erdkabelvorrangs", so das Ministerium. Dies könnte noch 2024 umgesetzt werden.