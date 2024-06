Streik am Flughafen Palma angekündigt - Flüge vom und zum BER betroffen

Nach übereinstimmenden Medienberichten wollen die Beschäftigten des Unternehmens "Wings Handling Palma" mehrere Tage lang am Flughafen von Palma streiken. Das Unternehmen gehört zur Fluglinie Eurowings. Die Linie verkehrt mehrmals täglich zwischen Palma und dem BER. Konkret soll an folgenden Tagen gestreikt werden, wie unter anderem " Bild " und " Mallorca-Zeitung " berichten: 1., 5., 7., 10., 12. und 13. Juli.

Die 300 Beschäftigten von "Wings Handling Palma" sind unter anderem für das Be- und Entladen der Flugzeuge, die Beförderung der Besatzung, der Fluggäste und des Gepäcks sowie die Unterstützung beim Anlassen der Triebwerke und das Bewegen des Flugzeugs zuständig. Treten sie in Streik, sind also auch keine Rückflüge zum BER möglich. Bei dem Streik geht es um bessere Arbeitsbedingungen sowie stärkere Arbeitnehmerrechte.

"Wings Handling Palma" hatte auch während der Sommerreisezeit im vergangenen Jahr mehrmals zum Streik aufgerufen. Nach Zugeständnissen von Eurowings konnten diese letztlich verhindert werden.