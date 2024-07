Kröte Mittwoch, 31.07.2024 | 11:04 Uhr

Die meisten mir bekannten Arbeitslosen haben bereits mindestens eine abgeschlossene Ausbildung, wurden vom Ausbildungsbetrieb nicht übernommen, weil vier Azubis ausgelegt haben und nur 2 Stellen besetzt werden. Ältere Arbeitslose haben Berufe die nicht mehr gefragt sind und es hapert an nötiger Fortbildung, um den neuen Anforderungen des Berufs in Sachen technischer Fortschritt oder IT gerecht zu werden. Die Förderung könnte in Zuschüssen für eine einjährige Anlernphase bestehen, hier klemmt es leider oft am Willen der Arbeitgeber. Das nächste Problem sind Bewerbungen, die nur via Internet, Interamt möglich sind und schon damit gibt es Probleme. Man erwartet vom Bewerber digitale Fitness und genau an diesen Arbeitsplätzen gibt es viele dicke Aktenordner, also alles auf Papier. Das betrifft insbesondere Stellen im öffentlichen Dienst., auch solche für Hausmeister, Gärtner und technische Berufe.