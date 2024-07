Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands, Nils Busch-Petersen, sagte, der Abschluss gehe an die Belastungsgrenze der Unternehmen. Gleichzeitig biete die lange Laufzeit des Tarifvertrages den Verbandsmitgliedern aber Planungssicherheit.



Der Abschluss für Berlin und Brandenburg entspricht jenem, der zuvor in Hamburg erzielt worden war und als Vorlage für andere Bundesländer galt. Auch hier steigen die Löhne in drei Stufen, genauso wie nun auch in Berlin und Brandenburg. In mehreren Bundesländern hatte es in den Wochen zuvor Abschlüsse in dem seit mehr als einem Jahr schwelenden Tarifstreit gegeben.



Am vergangenen Freitag waren die Gespräche zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft für Berlin und Brandenburg wieder aufgenommen worden. Abends wurde dann verkündet, dass sie am 3. Juli fortgesetzt werden, nun also kam es zu dem Abschluss. Von ihm profitieren 150.000 Beschäftigte in der Region. Viele von ihnen hatten in den zurückliegenden Monaten immer wieder gestreikt.