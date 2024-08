Bahn plant ICE-Reinigung in Berlin-Schönholz

Die Deutsche Bahn will auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs in Berlin-Schönholz im Bezirk Reinickendorf eine Reinigungsanlage für ICE-Züge errichten. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sollen dadurch die Züge wieder schneller auf die Strecke kommen.

"Auf der Anlage werden zukünftig Züge gereinigt, mit Frischwasser versorgt bzw. das Brauchwasser entsorgt sowie kleinere Arbeiten und Reparaturen durchgeführt", teilte die Bahn mit. Zur Anlage gehören demnach auch acht 400 Meter lange Abstellgleise.