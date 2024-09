Betrug mit Cybertrading, vor allem der Handel mit Kryptowährungen, stellt aus Sicht der Berliner Justiz ein immer größeres Problem dar. Dabei setzen die Täter immer häufiger gefälschte Trading-Webseiten ein, die sie in den Sozialen Medien mit hohen Gewinnversprechen und Fakes bewerben. Das geht aus einer Antwort der Innenverwaltung auf eine aktuelle parlamentarische Antwort der Linken hervor.

Ziel der Täter sei es, unerfahrene Anleger mit dem Versprechen auf schnelle Gewinne anzulocken. Dabei wird besonders häufig mit mutmaßlich positiven Medienberichten über das Anlageprodukt geworben, die jedoch alle falsch sind.

So werde beispielweise oft ein Zusammenhang mit der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" hergestellt. In dieser Fernsehsendung stellen Erfinder oder Gründer Geschäftsideen vor, in der Hoffnung, dass Investoren in ihr Start-up investieren. Durch den Verweis auf diese VOX-Sendung solle "gezielt Vertrauen und Seriosität" erweckt werden, dahinter verberge sich aber eine betrügerische Absicht.



Auch über Dating-Plattformen würden die Täter gezielt Personen ansprechen, um sie in emotional schwachen Momenten zur Geldanlage zu überreden, heißt es. Über die Betrugsmasche hatte zuletzt auch die rbb-Sendung "Täter, Opfer, Polize" berichtet.