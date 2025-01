Nach der Talfahrt in der Coronakrise kehrt die Berliner Startupszene wieder zu alter Stärke zurück - allerdings langsamer als in anderen Teilen Deutschlands. Das zeigt ein neuer Bericht des Startup-Verbandes. Software und KI bleiben die Boom-Branchen.

Berlin bleibt in der deutschen Gründerszene weiterhin einer der wichtigsten Standorte. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Startup-Verbandes hervor. Allerdings steigt die Zahl der Neugründungen langsamer als in anderen Teilen des Landes: Während deutschlandweit wieder mehr Startups gegründet wurden als 2019, lag die Zahl in Berlin erneut unter der Marke vom letzten Jahr vor der Coronapandemie.

Dennoch bleibt Berlin einer der wichtigsten Standorte für Unternehmensgründungen, so der Bericht von Startup-Verband und Startupdetector, vor allem auch wegen der starken internationalen Vernetzung der Bundeshauptstadt. Das bestätigte schon der jährlich erscheinende Startup-Monitor vom September 2024: Demnach profitiert Berlin im Wettstreit mit anderen Städten von der großen Zahl an ausländischen Fachkräften, Investoren und sogenannten "Einhörnern" - also Startups, deren Wert auf über 1 Milliarde Euro geschätzt wird. Nachholbedarf sah der Bericht allerdings bei der Unterstützung von Berliner Startups durch Universitäten: Die lag in der Hauptstadt demnach nur bei 46 Prozent, verglichen mit 56 Prozent deutschlandweit.

Insgesamt entstehen laut dem aktuellen Bericht in Deutschland trotz schwieriger Finanzierungsbedingungen wieder deutlich mehr neue Unternehmen. 2024 wurden 2.766 Startups gegründet, rund 11 Prozent mehr als im Vorjahr (2.498), wie Daten des Startup-Verbands zeigen. Das sei "ein starkes Signal für den Standort Deutschland", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Helmut Schönenberger. Dem Startup-Verband zufolge erholten sich die Gründungszahlen fast bundesweit von früheren Rückgängen. Gut ein Fünftel der Gründungen (618) entfiel auf den Bereich Software. Hier zeige sich der Boom rund um Künstliche Intelligenz. Ebenfalls starkes Wachstum zeigte sich in den Branchen Gaming, Bildung und Medizin.