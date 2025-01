Streit um Flächen und Vorbescheide für Windparks in Märkisch-Oderland

Windenergie in Brandenburg

Um die vom Bund angestrebte Energiewende umzusetzen, soll sich die Menge an Ökostrom bis 2030 verdoppeln. Erreicht werden soll dieses Ziel vor allem durch Windkraft. Die Voraussetzungen dafür wurden in Brandenburg bereits vor zwei Jahren geschaffen.

Wenn die Energiewende mit Naturschutz kollidiert, wird viel diskutiert. In Spremberg haben die Stadtverordneten nun entschieden: Der Windpark im Stadtwald soll wachsen. Eine wichtige Entscheidung auch für ein Lausitzer Strukturwandelprojekt.

Dieser Umstand wird von Windparkbetreibern offenbar ausgenutzt. In Märkisch-Oderland etwa scheinen zahlreiche Antragsteller die Gesetzeslücke zu nutzen, um Standorte zu sichern, bevor die offiziellen Windvorranggebiete festgelegt werden.

Bislang gibt es einen rechtswirksamen Regionalplan nur in der Region Uckermark-Barnim. [ mil.brandenburg.de ]. Dort wurden bereits Windvorranggebiete festgelegt. In den anderen vier Regionen gibt es jedoch noch keine abschließenden Pläne. Solange diese noch nicht aufgestellt sind, gelten Windräder als priorisierte Bauvorhaben und dürfen prinzipiell überall errichtet werden, sofern keine Belange entgegenstehen.

Solange noch keine endgültigen Regionalpläne vorliegen, können Windparkbetreiber sogenannte Vorbescheide beantragen, um bereits vorab bestimmte Fragen des Genehmigungsverfahrens zu klären. In der Gemeinde Zeschdorf im Landkreis Märkisch-Oderland möchte ein Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern 13 neue Windkraftanlagen bauen. Der Antrag auf Erteilung eines Vorbescheids wurde bereits beim Landesamt für Umwelt (LfU) gestellt. Sollte dieser genehmigt werden, könnte das auch negative Auswirkungen auf Zeschdorf und seine Anwohner haben.

Anwohner Frank Nowak, der bereits vor zehn Jahren eine Bürgerinitiative geleitet hat und in Alt Zeschdorf lebt, äußerte seine Besorgnis gegenüber dem rbb. "Das heißt, wir haben dann die Lärmbelästung und den Schattenschlag auch dann in Hauptwindrichtung Westen und dann Richtung Feierabend werden wir dann hier so ein Licht Schattenspiel haben."

In der Region Oderland-Spree gibt es derzeit insgesamt 27 Vorbescheidsverfahren für über 100 Windräder – viele davon außerhalb der geplanten Windvorranggebiete. Gernot Schmidt, Landrat von Märkisch-Oderland und Mitglied der Regionalen Planungsgemeinschaft, zeigte sich besorgt über diese Entwicklung: "Das ist ein Verfahren, was im Endeffekt örtliche und gemeindliche Demokratie zerstört", sagte Schmidt. Er sehe die Schuld jedoch nicht bei den Windparkbetreibern, sondern in der Gesetzgebung, die diese Lücke zuließe.