Die bisherige Berlinale-Führung Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek hört 2024 auf. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will das Filmfestival künftig nur noch von einer Person leiten lassen. Nun ist bekannt geworden, wer es wird.

Die US-Amerikanerin und frühere Chefin des London Film Festivals, Tricia Tuttle, steht künftig an der Spitze der Berlinale. Sie soll im April 2024 die Filmfestspiele übernehmen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat die neue Berlinale-Leitung am Dienstag präsentiert.



Die 55 Jahre alte Tuttle ist laut Roth seit 25 Jahren im Filmfestival-Geschäft. Ihre Aufgabe wird sein, die Internationalen Filmfestspiele Berlin zu modernisieren, die Zukunft der Berlinale zu sichern und ihre Rolle in der Liga der A-Filmfestivals zu stärken, sagte Roth.