Die kenianische Schauspielerin und Filmemacherin Lupita Nyong'o leitet bei den am 15. Februar beginnenden Berliner Filmfestspielen die Jury. Die 40-Jährige wurde für ihre Rolle in dem Film "12 Years a Slave" mit dem Oscar ausgezeichnet.

Die Tochter kenianischer Eltern wurde in Mexiko-Stadt geboren und wuchs in Kenia auf. Lupita Nyong'o studierte Film- und Theaterwissenschaften am Hampshire College (USA) und arbeitete zunächst bei verschiedenen Filmproduktionen in den USA mit. Zurück in Kenia produzierte sie 2009 ihren ersten Film "In my Genes", bei dem sie auch für Regie und Drehbuch verantwortlich zeichnete.

Nach einem weiteren Studium an der Yale School of Drama startete sie ihre Schauspielkarriere und feierte mit "12 Years a Slave" ihren Durchbruch. Neben dem Oscar erhielt sie dafür den Screen Actors Guild Award, den Critics’ Choice Award, den Independent Spirit Award und den NAACP Image Award.

In den vergangenen Jahren war sie unter anderem in den Marvel-Filmen "Black Panther", "Wakanda Forever" und in den Kinoerfolgen "Wir", "Little Monsters" sowie "Star Wars: Das Erwachen der "Macht" zu sehen.