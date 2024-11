Zur 75. Ausgabe der Berlinale bekommen die Filmfestspiele eine neue Spielstätte und eine Festivallounge am Potsdamer Platz.

Das Stage Bluemax Theater am Marlene-Dietrich-Platz - in direkter Nähe zum Berlinale-Palast - werde zu einem Premierenkino, teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin am Dienstag mit. Nach der Umgestaltung biete es Platz für rund 500 Menschen und könne während der gesamten Berlinale im Februar Vorführungen zeigen. Die Spielstätte soll die Heimat des neu geschaffenen Wettbewerbs für Spielfilmdebüts (Perspectives) sein, aber auch Premieren anderer Berlinale-Reihen zeigen, wie es hieß.