In der Begründung heißt es: "Für jeden, der Film als die Kunst betrachtet, eine Geschichte so zu gestalten, dass sie sowohl ganz persönlich als auch universell ist, ist Martin Scorsese ein unübertroffenes Vorbild." Sein Blick auf die Geschichte und die Menschheit habe geholfen, zu verstehen und zu hinterfragen, wer wir sind und woher wir kommen, hieß es weiter.

Der Goldene Ehrenbär der kommenden 74. Berlinale geht an den US-amerikanischen Filmregisseur und -produzenten Martin Scorsese. Das haben die Organisatoren des Berliner Filmfestivals, Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian, am Donnerstagmittag bekannt gegeben.

Das Berlinale-Leitungsduo lobt insbesondere das jüngste Werk "Killers of the Flower Moon" des 81-Jährigen und bezeichnet ihn als "stilprägenden Filmemacher des Kinos weltweit". Der Goldene Ehrenbär wird dem gebürtigen New Yorker mit italienischen Wurzeln am 20. Februar 2024 im Berlinale Palast verliehen.

Scorsese ist unter anderem verantwortlich für Filme wie "Taxi Driver", "Casino", "The Wolf of Wall Street" oder "The Irishman". Für seine Arbeit an dem Film "Departed" wurde er 2007 mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet.