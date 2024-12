Tom Tykwers neuer Film "Das Licht" eröffnet die Berlinale 2025 als Special Gala außer Konkurrenz. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Die 75. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele Berlin findet vom 13. bis zum 23. Februar statt.

Die deutsch-französische Produktion mit Lars Eidinger und Nicolette Krebitz in den Hauptrollen erzählt die Geschichte der Familie Engels. Im Zentrum steht eine Haushälterin aus Syrien, die das Leben der Familie auf den Kopf stellt. Tykwer zeigt den Alltag einer deutschen Mittelschichtsfamilie in einer wankenden Welt.

Tykwer ("Lola rennt", "Babylon Berlin") gehört zu den renommiertesten deutschen Regisseuren und ist auch international bekannt. Bereits 2002 hatte er mit "Heaven" und 2009 mit "The International" die Berlinale eröffnet. Die Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle lobte vorab Tykwers Fähigkeit, Schönheit und Freude in einer herausfordernden Welt einzufangen. Der Regisseur selbst äußerte sich in einer Pressemitteilung "überglücklich, das Festival seines Lebens" zu eröffnen. "Das Licht" soll dann am 20. März 2025 in den deutschen Kinos starten.