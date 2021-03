Gemeinsam mit den Kinos wird also überlegt – was könnte für den nächsten Monat passen? Hendrike Bake erzählt von einer Videoschalte, in der die Idee aufkam, dass Party- und Musikfilme super wären, weil das gerade ja allen so fehle: „Und jetzt werden wir wahrscheinlich im April „Raving Iran“ im Programm haben, einen Film über iranische DJs.“

Neustarts sind im Indiekino-Club allerdings nur selten zu sehen, stattdessen ein liebevoll zusammengebautes Programm, auch mit Themenschwerpunkten. Begonnen hat der Club zum Beispiel mit einem Special zu Françoise Cactus. Die Berliner Sängerin der Band Stereo Total ist letzten Monat gestorben. Im Indiekino-Club sind zwei Filme zu sehen, in denen sie mitgewirkt hat, unter anderem: "Jesus Shows You The Way To The Highway". Ein seltsamer estnisch-afrikanischer Science-Fiction-Thriller-Genremix, „ein bisschen wie eine extrem billige Variante von The Matrix, aber besser als "The Matrix", sagt Thomas Dorow. Françoise Cactus und ihr Bandkollege Brezel Göring übernehmen hier die deutsche Synchronisation, allerdings ist die englische Synchronisation auch noch zu hören. "Es klingt also ein bisschen, als wenn Françoise Cactus in einem russischen Kino eine Live-Übersetzung dieses Films darbietet und das ist ganz entzückend."