Exil-Iraner wollen am Samstag in Berlin-Mitte demonstrieren

In Berlin-Mitte wollen am Samstag Iranerinnen und Iraner gegen das Mullah-Regime demonstrieren.



Seit dem frühen Samstagmorgen ist deswegen die Karl-Marx-Allee zwischen Strausberger Platz und Alexanderplatz gesperrt. In beiden Richtungen werden dort Reisebusse abgestellt, mit denen Demonstrations-Teilnehmer in die Stadt gebracht werden. Die iranische Aktivistin Sahar Sanaie sprach im rbb24 Inforadio von 700 Bussen allein aus Deutschland, die in Berlin ankommen sollen. Insgesamt rechne sie mit zehntausenden Teilnehmenden aus ganz Europa.