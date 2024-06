Tief "Xandria" macht am Freitag Freiluft-Fans das Leben schwer. Für den Abend sind in Berlin und Brandenburg Gewitter angesagt - ungünstig für Public Viewings zur EM oder Auftritte bei der Fête de la Musique.

Mögliche starke Regenfälle gefährden das Public Viewing des Berliner EM-Freitagsspiels: Polen und Österreich kämpfen ab 18 Uhr im Berliner Olympiastadion um ihren ersten Sieg in ihrem dann zweiten Turnierspiel. Wer verliert, ist draußen. Auf der Fanmeile am Brandenburger Tor und am Reichstag wird das Spiel übertragen - doch durch Unwetter könnten auch die Fans "draußen sein" - bereits vor dem Spiel.

Wetterexperten erwarten am Dienstag starken Regen, Gewitter und Sturm. Beide Berliner Fanfeste zur Fußball-EM werden deshalb vorsorglich geschlossen. Die Fanmeile in Potsdam bleibt nach derzeitigem Stand geöffnet.

Fanfeste in Berlin bleiben am Dienstag wegen Unwettergefahr geschlossen

Am Freitagnachmittag und -abend ziehen, so ARD-Wetterexperte Frederik Raff, "kompakte Wolken mit Schauern und Gewittern über Berlin und Brandenburg auf". Betroffen ist demnach vor allem die Südosthälfte der Region.



Wie der Meteorologe erklärt, sind dann Unwetter mit Starkregen von 25 bis 50 Litern pro Quadratmeter (l/qm) in kurzer Zeit möglich. Außerdem könne es Hagel mit Körnern von zwei bis vier Zentimetern Durchmesser geben und Sturmböen bis orkanartigen Böen von 80 bis 110 Kilometern pro Stunde.

Auch in der Nordwesthälfte könnten Schauer und Gewitter auftreten, heißt es. Das Gefahrenpotenzial sei dort aber aus jetziger Sicht niedriger.



Auch der Deutsche Wetterdienst sagt ab Freitagnachmittag Gewitter voraus. Der DWD erwartet örtlich Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen bis 85 km/h. Im Südosten Brandenburgs seien Unwetter mit Regenmengen von 40 l/qm innerhalb einer Stunde oder um 60 l/qm in mehreren Stunden wahrscheinlich, hier vereinzelt auch schwere Sturmböen bis 100 km/h.



Damit steht nicht nur das Public Viewing in Berlin in Frage, auch die Veranstalter der Abendveranstaltungen der Fete de la Musique am Freitag, die in der Hauptstadt und in Brandenburg stattfindet, müssen gewappnet sein.