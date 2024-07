Köpenicker Köpenick Freitag, 19.07.2024 | 19:09 Uhr

Ein ähnliches Missverständnis gibt es ja bis heute an Fußgängerüberwegen: Das Anhalten auf der Straße gilt natürlich nicht für Radfahrer – die fahren immer durch. Aber das Überqueren der Straße auf dem selbigen MIT dem Fahrrad – natürlich schon. Es ist längst Zeit, sie als vollwertige Verkehrsteilnehmer anzuerkennen – und auch so zu behandeln. Also Kontrollen und immer fleißig Bußgelder verteilen, auch ein Nummernschild wäre nicht schlecht. Ansonsten ist die beschlossene 10 Km/h-Regel nämlich für die Katz – so wie alle anderen Regeln auch …