Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zwei Männer im Alter von 25 und 40 Jahren am Schlesischen Tor in Kreuzberg unterwegs, als sie von einer vier- bis fünfköpfigen Gruppe angesprochen wurde. Den Beamten zufolge soll eine Person aus der Gruppe nach einer Zigarette gefragt haben, was die beiden Männer verneinten. Daraufhin soll es zum Streit und in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Zwei Männer sind in der Nacht auf Freitag bei Streitigkeiten in den Berliner Ortsteilen Kreuzberg und Hellersdorf mit Messern verletzt worden.

In Hellersdorf soll ein 48-Jähriger mit zwei anderen Männern in der Alten Hellersdorfer Straße in Streit geraten sein. In der Folge habe einer der beiden ein Messer gezückt und den 48-Jährigen damit an der Hüfte verletzt, teilte die Polizei mit. Anschließend sei das Duo in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Verletzte schleppte sich den Angaben zufolge in eine nahegelegene Bar, von wo Polizei und Rettungsdienst alarmiert wurden. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

