Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger bekommt am Dienstag einen Ehrendoktortitel. Die Hochschule Hertie School verleiht ihn am Nachmittag in Berlin. Der 77-Jährige wird zur Verleihung am Schlossplatz in Mitte persönlich erwartet.

Damit solle insbesondere Schwarzeneggers innovative Politik gewürdigt werden, die bis heute Einfluss auf die weltweite Diskussion über den Klimawandel habe, sagte Hochschul-Präsidentin Cornelia Woll zur Begründung. Die Laudatio bei dem Festakt zur Verleihung der Ehrendoktorwürde soll Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) halten.

Der in Österreich geborene Schwarzenegger wurde zunächst als Bodybuilder und Schauspieler ("Terminator") weltberühmt. Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien. Seit langem engagiert er sich im Kampf gegen den Klimawandel, so gründete er unter anderem die "Schwarzenegger Climate Initative", die weltweit Klimaprojekte unterstützt.

Die Berliner Hertie School ist eine staatlich anerkannte private Hochschule.