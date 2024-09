Didi* will über ihre Kindheit sprechen. Ihre Mutter ist psychisch krank, seit sie sich erinnern kann. Beim Treffen in einem Wald am Berliner Stadtrand zieht Didi ihre Schuhe aus und läuft barfuß über den steinigen Weg. Das entspanne sie, sagt die 37-Jährige. Was sie in ihrer Kindheit erlebt hat, beschäftigt sie bis heute. "In meiner Familie war die Erkrankung nicht direkt ein Tabu", erzählt Didi, "aber man hat es nicht nach außen kommuniziert. Es blieb ein Geheimnis innerhalb der Familie."

Didi musste früh Verantwortung zu Hause übernehmen, ohne dass ihre Lehrer:innen oder andere Bezugspersonen davon wussten. Sie versuchte, möglichst nicht aufzufallen, kein "Störfaktor" zu sein, erinnert sie sich. "Niemand hätte vermutet, dass das der Grund ist, warum ich zu spät komme oder sehr viel nachdenke oder sehr viel zu Hause zu tun habe", sagt die Brandenburgerin.