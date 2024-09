S15 Dienstag, 03.09.2024 | 19:41 Uhr

Seit 2019 wird versprochen, dass die Linie in Betrieb genommen wird... Erst 2021, dann 2023, dann 2024, jetzt grob 2025, was für mich so viel bedeutet wie noch zwei Jahre drauf packen. Das kann doch nicht wahr sein... Statt vernünftige Aufträge zu vergeben, zwei Zeilen mehr in der Vergabe zu schreiben, warum man sich nicht für die günstige Variante entschieden hat, geht der Auftrag an die günstige Angebote und dann plötzlich oh, damit haben wir nicht gerechnet, müssen noch mehr ausgeben. Und dann gibt man das doppelte dreifache Zehnfache aus... Und es dauert dauert dauert. Kostet Zeit und Geld. IK kann dat alles Ned mehr