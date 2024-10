Die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin fordern erneut den Erhalt und Ausbau der Regionalbahnlinien 73 und 74 im Nordwesten Brandenburgs. Die Landräte der beiden nordwestlichen Landkreise Brandenburgs, Christian Müller und Ralf Reinhardt (beide SPD), stellten in Pritzwalk eine entsprechende Kosten-Nutzen-Untersuchung vor.

Die beiden Linien verbinden derzeit Neustadt/Dosse, Kyritz, Pritzwalk und Meyenburg. Im Sommer gibt es darüber hinaus einen Wochenend-Verkehr nach Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern.