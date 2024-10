Konkret geht es um 25 Linden in der Ringstraße in Brieske, die bereits rund 100 Jahre alt sind. Diese sollen, wie zuvor schon dutzende weitere Linden, gefällt werden. Laut Stadt sind die Bäume zum Teil krank, leiden unter Pilzbefall und unter den Auswirkungen von Schädlingen.

Ein monatelanger Streit um die Fällung von mehreren Bäumen in der Gartenstadt Marga im Senftenberger Ortsteil Brieske ist vorerst beendet. Die Stadtverordneten haben am Mittwochabend gegen einen Antrag gestimmt, der einen Aufschub der Fällungen forderte. Wann genau die Linden nun gefällt werden sollen steht aber noch nicht fest.

Gegenwind gab es dabei, vor allem in diesem Jahr, von einer Bürgerinitiative aus Brieske. Anna-Katharina Schröder von der Initiative will nicht glauben, dass wirklich alle Bäume beschädigt sind. Das Gutachten aus 2011 sei bereits 13 Jahre alt. Bäume wiederum seien Lebewesen, die sich noch verändern können. Ein solches Gutachten habe nur eine Gültigkeit von drei Jahren, sagt sie.

In allen Fraktionen ist vor der Entscheidung am Mittwoch über die Linden diskutiert worden - zum Teil emotional. Einige Abgeordnete sind der Meinung, es müssten nur einzelne Bäume ersetzt werden, nicht alle. Ziel des Antrags, der aus der AfD-Fraktion eingebracht wurde, war es, die Fällungen der letzten 25 Linden bis zum Februar aufzuschieben, damit eine Sonderstadtverordnetenversammlung stattfinden kann. Außerdem hatten sie sich erhofft, dass ein neues Gutachten in Auftrag gegeben wird. Schon vor der Sitzung am Mittwoch hatte Bürgermeister Pfeiffer das ausgeschlossen.