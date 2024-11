So 17.11.24 | 10:50 Uhr

Weil ein 24-Jähriger am Basdorfer Bahnhof (Barnim) unerlaubt über Bahnschienen lief und einen einfahrenden Zug zur Vollbremsung brachte, bekam er am Samstag Ärger mit dem Zugpersonal und in der Folge mit Polizeibeamten.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, stieg der 24-Jährige nach seiner Schienenpassage in die Regionalbahn. In der Folge erklärte der Schaffner, dass er aufgrund seiner vorherigen Aktion im Zug nicht willkommen sei. Als er sich weigerte auszusteigen, wurde vom Zugpersonal die Polizei verständigt und von Beamten aus dem Zug geholt.

Das passte ihm offensichtlich nicht und riss einen Polizisten zu Boden. Dieser verletzte sich leicht. Gegen den 24-Jährigen ermittelt jetzt die Kripo unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.