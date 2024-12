Anderthalb Jahre nach seiner Wiederöffnung muss das Aquarium "Sea Life Berlin" endgültig schließen und ist am Freitag zum letzten Mal für Besucher geöffnet. Auch die Miniaturwelt "Little Big City" am Alexanderplatz hat am Freitag ihren letzten Tag. Bis 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher vorbeikommen.

Beide Attraktionen gehören zur Merlin Entertainments Gruppe. "Einige Locals haben uns noch einmal besucht und auch entsprechend nette Worte an unsere Mitarbeitenden gerichtet", hieß es von der Pressestelle. Die Attraktionen seien weihnachtlich dekoriert worden, ansonsten sei in den letzten Tagen alles wie immer gewesen.