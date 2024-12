Nach Korruptionsvorwürfen gegen den Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bewertet Transparency International die umstrittene Annahme kostenloser VIP-Tickets nicht als Verstoß zur privaten Bereicherung. "Die Einladungen ermöglichten Herrn Schubert die "kostenlose" Wahrnehmung seiner Repräsentationsfunktion", heißt es in einer "vorläufigen Einschätzung" der Organisation, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. Transparency International sieht keine privaten Vorteile für den Oberbürgermeister durch die Teilnahme an Sportveranstaltungen in seiner Freizeit.