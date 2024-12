Yorckstraße - Neue Bürgerservice-Schalter in Potsdam eröffnet

Mo 02.12.24 | 18:19 Uhr

Bild: rbb

Zwei neue Schalter des Bürgerservice-Büros, bei denen keine Termine nötig sind, haben am Montag in Potsdam in der Yorckstraße eröffnet. Ohne vorherige Terminvereinbarung können dort an fünf Wochentagen besonders dringende Anliegen erledigt werden. Dazu gehören das Anmelden und Ummelden des festen Wohnsitzes sowie das Beantragen von Ausweisen und Pässen.

Die beiden Schalter in der Yorckstraße 24 sind über den separaten Eingang zum Fundbüro erreichbar. Eigentlich sollte der Service ab dem 2. Dezember in der Wilhelmgalerie am Platz der Einheit verfügbar sein, konnte "aus organisatorischen Gründen" laut Stadt dort aber nicht rechtzeitig eröffnen. Das sei nun um voraussichtlich eine Woche verschoben worden. Bis zur Inbetriebnahme seien die Schalter in der Yorckstraße nutzbar.

Auf Wartezeiten während Stoßzeiten einstellen

In den vergangenen Monaten war es sehr schwer gewesen, beim Bürgerservice einen Termin zu erhalten. Im entsprechenden Onlineportal sind Termine in der Regel nicht zeitnah, sondern nur wochenlang im Voraus buchbar. "Immer, wenn man dort reinschaut, sieht man null freie Termine", sagte Jürgen Reinicke, der am Montag in der Yorckstraße anstand. "Es nervt ziemlich." Er möchte am Freitag heiraten und mussdafür noch Informationen nachreichen. Die zwei neuen Schalter hält der Potsdamer für "einen Tropfen auf den heißen Stein". Die Kapazitäten, so Reinicke, müssten darüber hinaus erweitert werden. Sandra Brunke war gekommen, um ihren Reisepass zu verlängern. "Man muss einfach Geduld mitbringen", sagte sie dem rbb. "Oder natürlich rechtzeitig beantragen, aber manchmal vergisst man halt mal was." Dass man sich während der Stoßzeiten auf Wartezeiten einstellen sollte, darauf verweist auch die Stadt. Ebenso wie darauf, die terminlose Möglichkeit am Schalter nur in dringenden Fällen zu nutzen, auch weil bereits mehrere Dutzend Dienstleistungen online erledigt werden könnten, etwa das Beantragen eines Führungszeugnisses.

Der Bürgerservice war im Februar aus dem Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße in die Yorckstraße 22 umgezogen, weil das Potsdamer Rathaus bis voraussichtlich Ende 2027 saniert wird. Zuletzt war der Bürgerservice stark überlastet, die Stadt hatte daher einen "terminlosen Mittwoch" eingerichtet, an dem Potsdamerinnen und Potsdamer jede Woche ohne Termin vorstellig werden können. Das hatte in der Vergangenheit immer wieder zu langen Warteschlagen geführt und am 30. Oktober sogar zu Tumulten, wobei Mitarbeitende von Wartenden bedroht worden sein sollen, wie die "MAZ" und "PNN" berichteten.

Seit Oktober gibt es zumindest mehrere Wege, um neue Ausweise und Pässe abzuholen: an der Dokumentenstation auf dem Verwaltungscampus in der Hegelallee, für Menschen im Postleitzahlenbereiche 14480 und 14482 in der Edisonallee, und es ist ebenso möglich, sich ohne Zusatzkosten Dokumente per Fahrradkurier zu einer bestimmten Zeit zustellen zu lassen.