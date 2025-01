Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), hat sich bestürzt über die Brandkatastrophe in der kalifornischen Metropole Los Angeles gezeigt. "Unsere älteste Partnerstadt Los Angeles und die umliegende Region erleben eine der schlimmsten Feuerkatastrophen ihrer Geschichte", sagte Wegner am Donnerstag laut einer Mitteilung der Senatskanzlei.

Er hoffe, dass die "einmaligen Kulturstätten" wie das Thomas-Mann-Haus und die Villa Aurora des Schriftstellers Lion Feuchtwanger gerettet werden könnten, so Wegner weiter. Die beiden Häuser in Los Angeles dienen als transatlantische Begegnungsstätten und gehören dem Bund. Alle Mitarbeiter sind laut dem betreibenden Verein "Villa Aurora & Thomas Mann House" in Sicherheit gebracht worden. Beide Häuser seien aber weiterhin in Gefahr, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Das Thomas-Mann-Haus ist bisher unversehrt, wie es in einem aktuellen Statement heißt. Bei der Villa Aurora sieht es demnach schlechter aus. Noch könne keine abschließende Einschätzung vorgenommen werden, "in welchem Umfang Schäden an der Bausubstanz, der historischen Einrichtung und der Bibliothek zu erwarten sind". Es gebe "erste Anzeichen dafür, dass Teile der Villa Aurora den zerstörerischen Bränden standhalten konnten". Konkreter äußerte sich der Verein nicht.