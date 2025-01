SEK-Einsatz in Schönwalde-Glien

So 05.01.25 | 18:00 Uhr

Die Polizei hat Samstagabend in Schönwalde-Glien (Havelland) ein Haus durchsucht. Dabei sei auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eingesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Grund für den Einsatz ist laut Online-Ausgabe der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" der Verdacht auf Verstoß gegen das Waffengesetz. Dem rbb wollte die Polizei das am Sonntag nicht bestätigen.

Einem rbb-Reporter berichteten Augenzeugen jedoch, dass die Polizei mindestens fünf Gewehre sichergestellt hätten. Der Einsatz habe bis in die Nacht gedauert. Inzwischen soll die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen haben.



Eine Festnahme hat die Polizei dem rbb auf Nachfrage nicht bestätigt. Zu den Details will sie sich frühestens am Montagmorgen äußern.