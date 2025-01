Polizei sucht in Rathenow nach vermisstem 24-Jährigen

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei seit Mittwochmorgen am Wolzensee in Rathenow (Havelland) nach einem 24-Jährigen, der seit April 2024 vermisst wird. Das hat eine Sprecherin der Polizeidirektion West Antenne Brandenburg vom rbb bestätigt.

Seit 8 Uhr sind demnach etwa 100 Einsatzkräfte der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei südlich der Bammer Landstraße in einem 50 Hektar großen Waldgebiet unterwegs.

Zudem seien zwölf Diensthunde aus unterschiedlichen Bundesländern im Einsatz. Aufgrund der bislang geführten Ermittlungen hätten sich neue Hinweise ergeben, denen nun nachgegangen wird, hieß es. Die Suche wird den Angaben zufolge den ganzen Tag andauern.

Bereits Anfang Dezember hatte die Mordkommission der Kriminalpolizei die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Im April war der Vermisste zuletzt in einem Baumarkt in Rathenow gesehen worden. Ein unbekannter Mann, der mit einem Auto unterwegs war, habe ihn begleitet, hieß es von der Polizei.