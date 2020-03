Bild: imago images/localpic

Coronavirus in Berlin - Feuerwehr und Ärzte planen gemeinsame Hausbesuche

04.03.20 | 08:46 Uhr

Mehr Anlaufstellen für Coronavirus-Tests, Hausbesuche und Fahrdienste: In Berlin wird das Angebot für Menschen, die sich mit dem neuartigen Virus angesteckt haben könnten, erweitert. Die Zahl der Infizierten in Berlin liegt derzeit bei sechs.



Nach dem Virchow-Klinikum der Charité in Wedding wollen nun auch die Vivantes-Kliniken Untersuchungsstellen für mögliche Coronavirus-Infektionen einrichten. Der kommunale Klinikkonzern will solche Anlaufstellen nach eigenen Angaben an seinen Standorten in Tempelhof und Prenzlauer Berg einrichten. Die Anlaufstellen würden getrennt vom Klinikbetrieb eingerichtet, kündigte eine Vivantes-Sprecherin an. Ein Eröffnungsdatum nannte die Sprecherin nicht. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sprach am Dienstag von insgesamt bis zu sechs solcher Anlaufstellen, die in Berlin geschaffen werden sollten.



Die Regeln an den Vivantes-Stellen sollen dieselben sein wie am Charité-Campus Virchow-Klinikum: Zunächst rufen Betroffene ihren Hausarzt oder die Hotline der Senatsverwaltung für Gesundheit (030 / 90 28 28 28) an und lassen sich dort beraten, ob der Besuch einer solchen Untersuchungsstelle tatsächlich notwendig ist.

Andrang im Virchow-Klinikum

Spezielle Untersuchungsstellen sollen verhindern, dass Infizierte das Personal der Rettungsstellen anstecken. In den jetzt entstehenden Anlaufstellen werden potentiell Infizierte von Mitarbeitern in Schutzanzügen empfangen und untersucht.



In der am Dienstag eröffneten Untersuchungsstelle im Virchow-Klinikum bildete sich gleich am ersten Tag eine lange Warteschlange. Rund 100 Patienten warteten dort um die Mittagszeit, sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei. Das Interesse sei groß. "Die Charité kann das nicht für die ganze Stadt machen", sagte Frei bereits. Das Pilotprojekt solle Vorbild für andere Krankenhäuser sein.

Fahrdienst für möglicherweise Infizierte

Auch die Feuerwehr und die Kassenärztliche Vereinigung Berlin erweitern ihr Angebot, um die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin einzudämmen. Beide planen einen gemeinsamen Fahrdienst für Hausbesuche.



Noch in dieser Woche soll das Angebot für Patienten mit schweren Erkältungssymptomen starten, wie die KV am Dienstag mitteilte. Vier Fahrzeuge will die Berliner Feuerwehr zur Verfügung stellen, die mit Fahrern, Ärzten, Assistenzpersonal und Schutzausrüstung ausgestattet sind. Gegebenenfalls würden auch Tests auf das neuartige Coronavirus durchgeführt, hieß es.



Der Fahrdienst soll die Arztpraxen entlasten, die Verdachtsfälle oft nur ohne die nötigen Schutzmaßnahmen testen und behandeln müssten.

Sechs Infizierte in Berlin

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Berlin hatte sich am Dienstag weiter erhöht: Bislang gibt es damit sechs nachgewiesene Ansteckungen in der Hauptstadt. Bei dem zuletzt bekannt gewordenen Fall handelt es sich um einen Mann aus Mitte, der mit dem ersten Berliner Patienten, einem 22-Jährigen, in einem Großraumbüro zusammengearbeitet hatte. Die Senatsgesundheitsverwaltung schrieb, sie habe alle zuständigen Amtsärzte aufgefordert, alle Personen in dem Großraumbüro umgehend zu testen.



Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) teilte am Dienstagnachmittag mit, es gebe rund 200 ausfindig gemachte Kontaktpersonen von Infizierten. Ob sich die Zahl inzwischen erhöht hat, ist unklar.

Einige Schulen geschlossen

Drei Schulen, darunter zwei in Friedrichshain, wurden wegen des Coronavirus geschlossen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) begrüßte zwar das schnelle Handeln der Schulen, lehnte aber flächendeckende Schließungen ab.



Das Absagen von Großveranstaltungen hält Müller unterdessen für einen möglichen Weg: "Wir müssen reagieren auf diese besondere Situation, auch mit der Absage von Veranstaltungen", sagte er am Dienstag in Berlin. Von Veranstaltungen mit vielen Besuchern gehe ein besonderes Risiko aus. Sendung: Inforadio, 04.03.2020, 08:20 Uhr