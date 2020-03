Bild: imago images/Kitty Kleist-Heinrich

Jetzt fünf bestätigte Fälle - Berlin meldet zwei weitere Coronavirus-Infektionen

03.03.20 | 13:32 Uhr

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Berlin hat sich auf fünf Fälle erhöht. Das bestätigte Gesundheitssenatorin Kalayci am Dienstagmittag in Berlin. Bei den beiden neu Diagnostizierten handelt sich um zwei Männer in Tempelhof-Schöneberg und Neukölln. Das rbb Fernsehen sendet zum Thema heute um 20.15 Uhr ein weiteres rbb Spezial

In Berlin gibt es inzwischen fünf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Das bestätigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Dienstagmittag in Berlin. "Wir sind in einer Anfangsphase der Pandemie", sagte Kalayci. Es seien insgesamt 200 Kontaktpersonen der Infizierten identifiziert. Die fünf Fälle haben nach bisherigen Erkenntnissen nichts miteinander zu tun.



Neu gemeldet wurde die Infektion eines Mannes aus Tempelhof-Schöneberg, der kürzlich in Paris war. Er habe sich in der Notaufnahme des Franziskus-Krankenhauses gemeldet. Bei ihm wurden 16 Kontaktpersonen identifiziert. Ebenfalls infiziert wurde ein Arzt einer Tagesklinik in Neukölln, bei dem weitere 30 Kontaktpersonen ermittelt wurden.

"Keinen Grund für Hamsterkäufe"

"Wir müssen auf diese besondere Situation reagieren, auch mit Absagen von Veranstaltungen" sagte Müller auch mit Blick auf die am Dienstag abgesagte Leipziger Buchmesse. Es sei wichtig, keine zusätzlichen Risiken einzugehen. Müller nahm dabei auch die Veranstalter in die Pflicht. Allerdings müsse auch mit Besonnenheit reagiert werden, so Müller. Das öffentliche Leben müsse weitergehen. "Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe." Es sei zum Beispiel richtig, dass an den bisher betroffenen Schulen "die Reißleine gezogen haben." Allerdings wolle man schnell zu einem normalen Schulbetrieb zurückkehren. Die bisher veranlassten Schritte seien richtig, die Kommunikation mit der Öffentlichkeit funktioniere gut, sagte Müller. Berlin könne aus eigener Kompetenz heraus reagieren. Infizierte Menschen sollen schnell identifiziert, isoliert und behandelt werden.



Lehrer mit Coronavirus infiziert - Schule geschlossen

Am Montagabend hatte Gesundheitssenatorin Kalayci bereits drei bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin bekannt gegeben. Neben einem 22-Jährigen aus dem Bezirk Mitte, der bereits am Sonntag ins Virchow-Klinikum der Charité eingeliefert wurde, haben sich eine Frau aus dem selben Bezirk sowie ein Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf mit dem neuartigen Virus infiziert. Er war zuvor mit 74 Schülern und sechs weiteren Lehrkräften von einer Klassenfahrt aus Südtirol zurückgekehrt. Zu der infizierten Frau aus dem Bezirk Mitte gibt es noch keine weiteren Angaben.



Die Schule des infizierten Lehrers, die Emanuel-Lasker-Schule in Berlin-Friedrichshain, bleibt vorerst geschlossen, bis alle in Frage kommenden Kontaktpersonen auf das Coronavirus getestet wurden. Alle Patienten liegen isoliert in verschiedenen Krankenhäusern. Kontaktpersonen, die schon identifiziert werden konnten, sind in häuslicher Quarantäne. Die beiden Eltern des ersten Infizierten, die aus Nordrhein-Westfalen kommen, seien hingegen negativ getestet worden, so Kalayci.

Anlaufstelle für Tests eröffnet

Die Charité hat am Dienstagmorgen eine Untersuchungsstelle für Tests am Standort Virchow-Klinikum eingerichtet. Bürger, die eine Infektion mit dem Erreger befürchten, können sich dorthin wenden, hatte Charité-Vorstand Ulrich Frei am Montag erläutert. Die Charité bat aber auf Twitter darum, die Untersuchungsstelle nicht eigenmächtig aufzusuchen, sondern sich zuerst an die Hotline (030/9028-2828) oder an den Hausarzt zu wenden. Die separate Anlaufstelle sei zunächst vor allem ein Angebot, um die eigene Notaufnahme zu entlasten.



Nach rbb-Informationen haben am Dienstagvormittag mehrere Dutzend Personen die Anlaufstelle aufgesucht. Ein rbb-Reporter zählte gegen 11 Uhr etwa 25 Personen im Wartezelt.

Der Warte-Pavillon in der Mittelallee im Virchow-Klinikum am Dienstagvormittag

Erster Fall auch in Brandenburg

Deutschlandweit ist die Zahl der bestätigten Coronavirusinfektionen auf 188 gestiegen. Inzwischen seien insgesamt 13 Bundesländer betroffen, sagte Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, in Berlin. Mit 101 Fällen bildete Nordrhein-Westfalen weiterhin den bundesweiten Schwerpunkt. Die Gefahr hierzulande sei weiter als "mäßig" einzuschätzen, sagte Schaade.



Er beschrieb den Coronavirus als Virus, das "voraussichtlich nicht wieder verschwinden wird". Es werde sich eher langfristig etablieren. Ziel muss laut Schaade dennoch die Verlangsamung der Infektionswelle sein. Schaade empfahl Bürgern in stark betroffenen Regionen, ihre Kontakte zu anderen Menschen zu reduzieren und möglichst zu Hause zu bleiben. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern Heimarbeit ermöglichen, schlug er zudem vor.



Am Montagabend hatten mit Brandenburg, Sachsen und Thüringen mehrere ostdeutsche Bundesländer erste bestätigte Infektionen gemeldet. Nur im Saarland, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern wurden bislang noch keine Ansteckungen mit dem neuartigen Virus bestätigt.



