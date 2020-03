ThorWier Berlin Montag, 02.03.2020 | 14:05 Uhr

Man kann die Angst verstehen, jedoch sollte doch der Menschenverstand siegen. Pandemien gab es schon immer. Dies liegt in der Sache der Natur.... BSE, SAARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe usw.. Wir können noch so viele Lebensmittel hamstern, es wird uns so oder so treffen. Wie viele Menschen sterben täglich an unterschiedlichsten Krankheiten. Solange der Mensch die Natur und seine Tiere nicht wahr nimmt, passieren solche Dinge. Wir müssen uns damit arrangieren und daraus lernen. warum müssen Menschen Wildfleisch essen und Fledermäuse fangen? Dies ist jetzt die Konsequenz aus unserem handeln. Jetzt heißt es abwarten und daraus lernen.