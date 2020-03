rbb/Steinberg Audio: ARD | 04.03.2020 | Lothar Lenz | Bild: rbb/Steinberg

Coronavirus in Berlin und Brandenburg - Handelsverband warnt vor Engpässen wegen Hamsterkäufen

04.03.20 | 17:52 Uhr

"Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe", sagt der Berliner Bürgermeister Michael Müller mit Blick auf den Coronavirus. Das sehen viele offenbar anders - in Supermärkten und Drogerien stehen die Regal leer. Die Handelslogistik in Berlin und Brandenburg stößt an ihre Grenzen.



Der Handelsverband Berlin-Brandenburg warnt vor möglichen Lieferschwierigkeiten in der Region. Hintergrund sind die Hamsterkäufe wegen des grassierenden Coronavirus. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes, Günter Päts, sagte am Mittwoch dem rbb, dass der Einzelhandel derzeit Umsatzsteigerungen von bis zu 40 Prozent verzeichne. Besonders nachgefragt seien Konserven, haltbare Lebensmittel und Drogeriebedarf - aber auch frische Ware wie Butter, die man einfrieren könne. Hier hätten die Verbraucher in der Region in den vergangenen Tagen spürbar mehr gekauft.



Produkte werden nicht knapp, aber die Ressourcen

Derzeit gebe es zwar noch keine Engpässe bei Produkten – aber in der Logistik "stoßen wir teilweise an unsere Grenzen", sagte Päts im rbb-Inforadio. Sowohl bei Arbeitskräften als auch in der Technik sei dies spürbar, Beschäftigte der Logistikfirmen machten bereits Überstunden. Zusätzliche Arbeitskräfte würden über Leihfirmen herangeholt. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg würde vor diesem Hintergrund eine zeitlich befristete Ausnahmegenehmigung für Sonntagsarbeit in der Logistikbranche begrüßen. "So könnte das derzeit hohe Arbeitsaufkommen besser verteilt werden", sagte Päts.



Müller: "Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe"

Der deutsche Handelsverband hatte sich am Wochenende hinsichtlich der Corona-Hamsterkäufe unbesorgt gezeigt. Die Lieferstrukturen im Handel seien effizient und gut vorbereitet, die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet, sagte der Sprecher des Handelsverbands Deutschland, Kai Falk. Einschränkungen bei der Warenverfügbarkeit im Handel seien bislang nicht festzustellen, sagte Falk weiter. Wie die weitere Verbreitung des Virus die Konsumstimmung und das Kaufverhalten beeinflusst, bleibe abzuwarten. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hatte zur Besonnenheit aufgerufen. Das öffentliche Leben müsse weitergehen, sagte er. "Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe."



Exportverbot von Atemschutzmasken

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland rief auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bevölkerung in einer Regierungserklärung am Mittwoch zu Besonnenheit auf, auch wenn einige versuchten aus der Lage Profit zu schlagen, etwa durch "windige Geschäfte mit überteuerten Schutzmasken". Spahn räumte ein, es komme bei medizinischer Schutzausrüstung zu "Knappheiten". Deshalb gelte ab sofort ein Exportverbot für Atemmasken, Handschuhe oder Schutzanzüge. Zudem werde medizinische Schutzausrüstung nun zentral für Arztpraxen, Krankenhäuser sowie für Bundesbehörden beschafft und auf Lager gehalten.

In Berlin bieten Privatpersonen Atemschutzmasken an

Notfall-Checkliste vom Innenministerium

Das Bundesinnenministerium empfiehlt folgenden Grundvorrat (für zehn Tage): · 3,5 Kilo Getreideprodukte wie Brot, Nudeln und Reis · 4 Kilo Gemüse · 2,5 Kilo Obst und Nüsse · 2,6 Kilo Milchprodukte · 1,5 Kilo Fleisch, Fisch und Eier · 20 Liter Wasser, wenn nicht aus der Leitung Das alles entspricht etwa 2.200 Kalorien pro Tag, die ein Erwachsener im Schnitt braucht.