Mit der zunehmenden Zahl der Corona-Fälle steigt auch die Zahl der Toten, die mit der Krankheit Covid-19 in Verbindung gebracht werden. Am Donnerstag hat Potsdam einen ersten Todesfall gemeldet. In Berlin waren es gleich mehrere.

Die Zahl der Toten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren, steigt. In Berlin sind bislang acht positiv auf Covid-19 getestete Personen gestorben, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Donnerstagabend mitteilte. Nähere Angaben zu den jüngsten Fällen machte sie nicht.

Die meisten Infizierten - gut ein Viertel - gibt es mit 523 in der Altersgruppe 30-39 Jahre. In der Bezirksstatistik liegt Mitte weiter vorn mit 311 Infizierten. Die wenigsten Fälle gibt es weiter in Marzahn-Hellersdorf (58).

Der Mitteilung zufolge sind die Fallzahlen in den vergangenen Tagen weniger stark angestiegen, mittlerweile sind in Berlin 1.937 Coronafälle bestätigt. Die Kontaktpersonen würden weiterhin ermittelt, kontaktiert und isoliert, hieß es. Im Krankenhaus werden aktuell 235 Personen behandelt, 46 davon auf einer Intensivstation. 1.049 der Infizierten sind männlich, 885 weiblich. Bei drei Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) appellierte noch einmal an die Potsdamer, sich an die geltenden Regeln und Einschränkungen zu halten: "Höchste Priorität muss weiterhin die Reduzierung der sozialen Kontakte haben sowie der Schutz der vorerkrankten und älteren Menschen."

Erstmals ist in Potsdam ein Mann gestorben, der mit dem Coronavirus infiziert war. Der 88-Jährige sei am Donnerstagabend im Klinikum Ernst von Bergmann gestorben, teilte die Stadtverwaltung mit. Er habe schwere Vorerkrankungen gehabt.

Es ist der bislang zweite Corona-Tote in Brandenburg. Am vergangenen Wochenende war ein 81-Jähriger mit schweren Vorerkrankungen in einer Klinik in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) gestorben.

Insgesamt sind in Brandenburg mittlerweile 579 Covid-19-Fälle bestätigt, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mitteilte. Der Potsdamer Todesfall ist in der aktuellen Aufstellung noch nicht berücksichtigt, weil es einen gewissen Meldeverzug gibt. Den Zahlen des Ministeriums zufolge sind die meisten Corona-Fälle im Kreis Märkisch-Oderland (69) und Oder-Spree (58) gemeldet. Die wenigsten Fälle wurden bislang in der Uckermark (5), in der Prignitz und in Frankfurt (Oder) (in beiden 6) registriert.