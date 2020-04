Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben die Wohnung des Verantwortlichen einer vormals in Wedding ansässigen Moschee durchsucht und dabei Bargeld in Höhe von 18.000 Euro sowie elektronisches Gerät beschlagnahmt. Das teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Der 46-jährige Beschuldigte stehe gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin unter Verdacht, die Corona-Krise ausgenutzt zu haben, um unter falschen Angaben 18.000 Euro an Soforthilfen von der Investitionsbank Berlin (IBB) zu erschleichen, während beide tatsächlich Sozialleistungen beziehen würden.