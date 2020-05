In Berlin und Brandenburg sind mehrere Grundschulen und eine Kita von Corona-Fällen betroffen. Nachdem in Berlin-Spandau eine Schule geschlossen worden war, meldete jetzt auch Potsdam-Mittelmark Infektionen.

Neben zwei Grundschulen in Berlin-Spandau sind jetzt offenbar auch zwei Kitas und eine Grundschule in Brandenburg vom Coronavirus betroffen.

Eine Fünftklässlerin in Damsdorf wurde am Wochenende positiv auf das Virus getestet, bestätigte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark dem rbb. Das Mädchen, seine gesamte Klasse sowie die Lehrer müssten deshalb jetzt in Quarantäne. Der Betrieb an der Schule könne fortgesetzt werden.

Im Ortsteil Reckahn von Kloster Lehnin ist nach Informationen der Sprecherin zudem eine Kita-Erzieherin von Corona betroffen. Die Betroffene, vier weitere Erzieherinnen und acht Kinder mussten deshalb in Quarantäne.