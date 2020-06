169 Tote in Brandenburg, 200 Tote in Berlin. Die offiziellen Zahlen des Berliner Senats und des Brandenburger Gesundheitsministeriums zeigten bisher, dass die Region verhältnismäßig glimpflich durch die Krise gekommen ist. Neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes für den Zeitraum Jahresanfang bis Anfang Mai untermauern nun diese vorläufige Bilanz. Und sie deuten darauf hin, dass wohl auch die Nebenwirkungen der Maßnahmen bisher gering sind, zumindest wenn es um Tote geht. Das legen die Zahlen zur sogenannten Übersterblichkeit nahe.

Von Übersterblichkeit spricht man, wenn in einem Zeitraum mehr Menschen sterben als aufgrund der Vorjahre zu erwarten wäre. Die Gründe dafür können vielschichtig sein. Es kann sein, dass mehr Menschen sterben, weil sie an einem tödlichen Erreger erkranken wie dem Corona-Virus. Es kann aber auch sein, dass die Krankenhäuser überlastet sind und Patienten mit anderen Erkrankungen nicht die optimale Versorgung bekommen. Und es kann auch sein, dass mehr Menschen sterben, weil sie zum Beispiel aus Angst vor einer Ansteckung nicht in Krankenhäuser gehen. Das war zum Beispiel die Sorge einiger Kardiologen in Berlin, weil Patienten mit Herzinfarkt- oder Schlaganfallsymptomen seltener als sonst zu Kliniken kamen.

Die aktuellen Statistiken zeigen jedoch derzeit keine messbare Veränderung, die auf das eine oder auf das andere hindeuten könnte. Zwar gab es zum Beispiel mit dem Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann einen Ausbruch, der zu vielen Toten führte. Doch statistisch gesehen sind die Zahlen für Brandenburg unauffällig.