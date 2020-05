Gitti S. Dienstag, 19.05.2020 | 09:17 Uhr

Ich denke sie haben recht. Für die polarisierung in der Gesellschaft, dafür das die Leute sich, aus Angst vor dem Virus, nicht zum Arzt trauen - dafür sind Politik und Medien verantwortlich. Die unablässigen Horrorzenarien die In so vielen Überschriften und Artikeln, Brennpunkten und Spezialsendungen seit Monaten verbreitet werden, die Ingnoranz gegenüber denen die zur Mäßigung aufgerufen haben und sehr plausibel schon frühzeitig mehr Verhältnismäßigkeit bei Maßnahmen, politischen Entscheidungen und in der Berichterstattung eingefodert haben(zb.die KBV) und nicht zuletzt die Verachtung die über alle Demonstrierenden augeschüttet wurde und wird, sind Auslöser dessen. Und jetzt tut man so, als ob man das nicht wußte und schon gar nicht gewollt habe. Diese Doppelzüngigkeit ist atemberaubend.