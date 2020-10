500 Bundespolizisten zusätzlich im Einsatz bei Corona-Kontrollen in Berlin

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen einen verstärkten Einsatz der Bundespolizei in der Hauptstadt angekündigt. "Wir werden am Wochenende in Berlin massiv Bundespolizei zur Verfügung stellen auf Bitten des Landes Berlin, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten." Zudem werde der Bund den Gesundheitsämtern stärker beim Nachverfolgen der Kontakte von Infizierten helfen.