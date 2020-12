Ihre Brandenburger Amtskollegin Nonnemacher dagegen betonte, dass eine allgemeine Knappheit des Impfstoffs in den ersten Wochen zu erwarten gewesen sei: "Man sollte jetzt kein extremes Drama draus machen, dass die eine Lieferung sich verspätet oder ausfällt." Sie rechne mit einer Entspannung der Lieferlage in den ersten Januar-Wochen, wenn hoffentlich Impfstoffe weiterer Hersteller zugelassen würden.

Auch Brandenburg bekommt in der ersten Januar-Woche keine Impfstoff-Lieferung. Das sagte die Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Sie sprach von bundesweiten Lieferschwierigkeiten beim Corona-Impfstoff: "Es betrifft alle Bundesländer gleichermaßen." 19.500 Impfstoff-Dosen seien ab 11. Januar für Brandenburg wöchentlich anvisiert.

Nach Angaben der Gesundheitsministerin hat Brandenburg - inklusive der am Mittwoch erwarteten Lieferung - bislang 39.000 Impfdosen bekommen. Davon sei weniger als die Hälfte verimpft, "weil wir immer durch zwei teilen. Wir müssen zurücklegen für die zweite Impfdosis, die jeder Impfling nach drei bis vier Wochen braucht." Die am 30. Dezember erwartete Impfstoff-Lieferung werde in der ersten Januar-Woche zum Einsatz kommen.

Prioritär geimpft werden bereits die 25.000 Menschen, die in Brandenburg in stationärer Dauerpflege leben. Sie werden von mobilen Impfteams in den Heimen versorgt. Außerdem sind bereits Impfungen für das Personal in Kliniken und Krankenhäusern angelaufen, in denen Covid-Patienten versorgt werden. In einem nächsten Schritt sollen alle Menschen im Alter von mehr als 80 Jahren geimpft werden, die in Brandenburg in ihrem eigenen zu Hause leben. Das seien knapp 200.000 Personen, sagte die Gesundheitsministerin.