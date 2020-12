dpa/R. Müller Audio: Inforadio | 30.12.2020 | Dilek Kalayci im Interview | Bild: dpa/R. Müller

Kalayci beklagt unsichere Liefertermine für Impfstoff - "Wir sind alle enttäuscht über die geringen Mengen"

30.12.20 | 09:58 Uhr

58.500 Dosen des Corona-Impfstoffs erhält Berlin bis Jahresende. Das sei zu wenig, kritisiert die Gesundheitssenatorin. Das Impfzentrum in der Arena musste deshalb schließen. Wann die erste Lieferung im Januar eintrifft, ist noch unklar: "Das ärgert mich maßlos."

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die derzeit geringe Zahl an Impfdosen gegen das Coronavirus für die Hauptstadt kritisiert. "Wir sind alle enttäuscht über die geringen Mengen", sagte Kalayci am Mittwochmorgen im rbb-Inforadio. Die Senatorin kritisierte die Menge von zunächst 58.500 Impfdosen in diesem Jahr. Das reiche gerade mal für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen, die seit Sonntag von mobilen Impfteams versorgt werden. Es werden aber auch Pflegekräfte und medizinisches Personal in Krankenhäusern geimpft, die mit Corona-Patienten zu tun haben. Auch Pflegekräfte könnten sich von mobilen Impfteams in den Heimen impfen lassen, betonte Kalayci noch einmal. Sie müssten nicht darauf warten, dass Berlins bislang einziges Impfzentrum in der Arena am 4. Januar wieder öffne.

"Wir brauchen den Impfstoff jetzt"

Im neuen Jahr werden pro Kalenderwoche weitere 29.250 Impfdosen in Berlin erwartet. Es ärgere sie aber maßlos, sagte Kalayci, dass für die Lieferung in der ersten Woche 2021 noch nicht klar sei, ob diese schon am Montag, den 4. Januar, oder erst am Sonntag, den 10. Januar, angeliefert würden. "Es sind bundesweit sehr hohe Verträge mit dem Impfstoff-Produzenten abgeschlossen", betonte die Senatorin, "an der Gesamtmenge wird es also nicht liegen. Es ist vor allem ein Zeitfaktor." Die Unsicherheit bei den Lieferterminen mache die Impf-Terminvergabe extrem schwierig. "Wir brauchen ihn jetzt", sagte Kalayci. Auch aufgrund des fehlenden Impfstoffs war am Dienstag das Impfzentrum in der Arena-Halle in Treptow nur zwei Tage nach seiner Öffnung wieder geschlossen worden. Kalayci betonte im Inforadio, dass es am 4. Januar wieder den Betrieb aufnehmen werde. Wann die anderen fünf bereit stehenden Impfzentren an den Start gehen, sei allerdings noch offen. Das hänge davon ab, wann genug Impfstoff da ist, sagte die Senatorin. Der Bundesgesundheitsminister habe aber in Aussicht gestellt, dass Anfang des Jahres weitere Impfstoffe zugelassen werden könnten.

Seit Sonntag wird geimpft

Die Impfungen in Berlin hatten am Sonntag begonnen. Mobile Impfteams waren in Senioren- und Pflegeheimen unterwegs. In der Arena in Treptow, dem mit 80 Impfkabinen größten Impfzentrum der Stadt, sollen zunächst Mitarbeiter aus den Pflegeheimen geimpft werden. Dafür müssen online vorab Termine gebucht werden.

