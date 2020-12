Brandenburg will mit den Impfungen gegen das Coronavirus am 27. Dezember im Süden des Landes beginnen, in einem Pflegeheim im besonders stark von der Pandemie betroffenen Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Danach sollen noch im Jahr 2020 weitere Pflegeheime, etwa im Havelland und in Cottbus, sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern folgen. Anfang Januar soll dann auch in den Impfzentren, beginnend in Potsdam und Cottbus, geimpft werden.

Wann die Corona-Impfungen bei Hausärzten zur Verfügung stünden, sei derzeit noch nicht absehbar, so Ranft. "Ich gehe davon aus, gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung, dass das Ende des ersten, Anfang des zweiten Quartals 2021 sein könnte." Man gehe fest davon aus, dass die Tranchen, die das Land Brandenburg bekommen soll, mit der Zeit immer größer werden.