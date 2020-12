dpa/Andreas Franke Video: rbb|24 | 21.12.2020 | Material: NonStopNews | Bild: dpa/Andreas Franke

Mutiertes Coronavirus - Gestrandete Passagiere warten am BER auf Testergebnisse

21.12.20 | 09:50 Uhr

Zahlreiche Passagiere, die mit den letzten Flügen aus Großbritannien nach Berlin kamen, mussten die Nacht im Transitbereich des BER verbringen. Montagfrüh warten noch immer 77 Menschen vor ihrer Weiterreise auf ein Testergebnis.

Wegen der neuen Beschränkungen für Reisende aus Großbritannien warten am Flughafen Schönefeld 77 Passagiere auf eine Klärung durch einen Corona-Test. Dabei handelt es sich überwiegend um polnische Staatsbürger, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin am Montagmorgen sagte. Betroffen waren demnach am Sonntag vier Flüge aus Großbritannien.

Für die Reisenden seien Feldbetten aufgestellt worden. Wer nicht die deutsche Staatsangehörigkeit oder keinen festen Wohnsitz in Berlin hat, muss demnach zur Einreise einen negativen Test vorlegen. Außerdem gelten Quarantäne-Regelungen: Diese sind je nach Bundesland unterschiedlich. Wegen der neuen Variante des Coronavirus ist die Einreise von Flugpassagieren aus Großbritannien an mehreren deutschen Flughäfen am Sonntagabend zunächst gestoppt worden. Ab Mitternacht untersagte Deutschland ohnehin Flüge aus dem Vereinigten Königreich. Zahlreiche Helfer des Technischen Hilfswerks und von Rettungsdiensten kümmerten sich in der Nacht um die gestrandeten Passagiere am BER.

Mutiertes Virus soll laut britischen Forschern ansteckender sein

Der Berliner Korrespondent der englischen Wochenzeitung "The Economist", Tom Nuttall, war laut seinem Twitterkanal ebenfalls an Bord einer Maschine aus Großbritannien in Berlin gelandet und schilderte seine Erlebnisse. Die Polizei habe den Passagieren mitgeteilt, dass sie getestet würden: Wer ein negatives Ergebnis habe, werde nicht zurückgeschickt. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist die kürzlich in Südostengland entdeckte Corona-Variante ansteckender als die bisher bekannte Form. Um eine Ausbreitung in Deutschland zu verhindern, hatte die Bundesregierung ein Verbot von Flügen aus Großbritannien und Nordirland ab Montag verhängt [tagesschau.de], seit Mitternacht sind Landungen untersagt. Das Bundesinnenministerium hatte deswegen die Bundespolizei am Sonntag angewiesen, Reisende aus Großbritannien und Südafrika ab sofort systematisch zu kontrollieren. Dies gelte mit Blick auf die korrekte Registrierung in der Digitalen Einreiseanmeldung, hatte ein Ministeriumssprecher in Berlin mitgeteilt. Erforderliche Infektionsschutzmaßnahmen seien eng mit den örtlich zuständigen Gesundheitsämtern abzustimmen. Reisende müssten sich auf längere Wartezeiten an den Grenzen einstellen.