Bis vor einigen Tagen waren Fake-Atteste zum Beispiel über die Webseite "Freiheit ohne Maskenzwang" erhältlich. Ein "Dr. med. Wolfgang Rösner" präsentierte sich dort mit Foto als aufgeschlossener, sportlicher Mitt-Fünfziger, der sich als homoöpathisch praktizierender Arzt ausgibt. "Corona ist kein Monster", schrieb er, alle seine Patienten seien wieder genesen und seit einigen Wochen hätten er und seine Kollegen keine an Corona erkrankten Patienten "in meiner täglichen Arbeit" gesehen.

Sie gefährden andere und schaden denen, die wirklich keine Maske tragen können: Attest-Betrüger, die mit gefälschten oder Gefälligkeits-Attesten unterwegs sind, um keine Maske tragen zu müssen. Auf diese Weise beteiligen sie sich als Spreader an der Verbreitung des Coronavirus und säen Misstrauen gegen die diejenigen, die keine Maske tragen können, weil sie etwa ein Herz- oder Lungenleiden haben. Trotzdem hat sich das Ausstellen von entsprechenden Attesten nach Informationen von rbb24 Recherche in den letzten Wochen und Monaten zu einem richtigen Geschäft entwickelt.

Mit der täglichen Arbeit ist das so eine Sache: Der geht "Dr. Rösner" angeblich in seiner Praxis am Kottbusser Tor in Berlin nach. Akribisch beschreibt er auf seiner Webseite, wie man dorthin kommt. Doch unter der angegebenen Adresse ist nur ein schäbiger Aufgang zu einem in die Jahre gekommenen Hochhaus zu finden. Von einer Arztpraxis weit und breit keine Spur. "Hier gibt es keinen Arzt", sagt der Frisör, der im Durchgang seinen Salon hat. Der Fischhändler nebenan ergänzt: "Ich bin seit 18 Jahre hier. Seitdem hat es hier noch nie eine Arztpraxis gegeben." Bei der Berliner Ärztekammer kennt man einen Arzt dieses Namens auch nicht.

Im Winter – so "Dr. Rösner" auf seiner Webseite – werde man ihn in Berlin nicht finden. Da residiere er auf Mallorca, in Palma, im Haus der Clinica Picasso. Doch auch dort ist keine Praxis von "Dr. med. Wolfgang Rösner" zu finden. Es gibt einen Wolfgang Rösner in Rio de Janeiro, der dort die Webseite "menshealth50plus" betreibt und das gleiche Foto eingestellt hat, wie es auch auf "Freiheit ohne Maskenzwang" zu finden war. Mittlerweile ist auch "menshealth50plus" vom Netz.

Kollegen von "t-online.de" haben den Rösner aus Rio noch fragen können: Mit der Fake-Webseite in Deutschland will er nichts zu tun haben. Sie haben auch eine vergleichbare Fake-Webseite entdeckt, die auf eine vermeintliche psychiatrische Praxis "Seelenfrieden" in Freiburg verweist. Beide Fake-Webseiten werden nach rbb24-Recherchen über einen Server in den Niederlanden betrieben.