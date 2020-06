Corona betrifft uns alle – nicht nur in Berlin und Brandenburg. In kürzester Zeit hat das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir gerade?

Erstmal vorneweg: Wirt bin ich nicht. Ich bin Hotelbetriebswirt, so nennt sich das ganz offiziell. Aber das ist im Moment so eine Sache: Hotelbetriebswirt - und kein Gast da im Hotel! Ich habe heute jedenfalls keinen Gast bei uns gesehen. "Keiner" - das stimmt jetzt nicht, aber wenige, ganz wenige Gäste sind im Haus. Derzeit sind es noch nicht einmal ein Drittel der Gäste, die wir letztes Jahr im Juni hatten. Und unsere Mitarbeiter? Auch keiner da. Korrekt muss es auch hier heißen: wenige! Mein Tag läuft normalerweise so: Ich komme früh und frage, was so ansteht. Nun aber kann ich nicht fragen. Ist ja keiner da.

Darum also auch keine Besprechungen oder Absprachen in unseren Abteilungen. Die Leitung vom Empfang, vom Service, von der Küche? Alle in Kurzarbeit: 100 Prozent. Und wie lange noch? Müssen wir sehen. Im April waren sieben Leute im Haus, also Mitarbeiter. Und das dann auch nicht alle auf einmal, sondern jeder immer mal und an unterschiedlichsten Tagen. So, wie jeder gerade mal gebraucht wird. Und im Mai war ein bisschen mehr Betrieb. Ein bisschen.

Wir hatten über die ganze Corona-Zeit offen. Im Hotel zu schlafen, war ja nicht verboten. Aber eben keine Gäste. Es gab Nächte, wo niemand da war oder nur einer oder zwei. Wenn keiner da ist, wird abgeschlossen. Für uns ist das auch neu. Wenn dann Gäste kommen, oder kommen wollen, versuchen wir herauszufinden, wann sie anreisen, damit einer von uns da ist. Wir bereiten alles vor und warten. Und beim Frühstück gibt es jetzt alles auf Wunsch. Kein Buffet so wie früher. "Was möchte Sie?" und "Was mag Er?" fragen wir jetzt vorher. Und wenn wir das wissen, wird das so auch zubereitet. Jeder kriegt sein ganz spezielles Frühstück.