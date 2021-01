Im Erika-Heß-Stadion im Wedding soll am Donnerstag ein weiteres Impfzentrum in Berlin eröffnen. Nach dem Zentrum in der Arena in Treptow ist es das zweite in der Hauptstadt.

In dem Zentrum soll der Moderna-Impfstoff verimpft werden. Am Mittwoch hatte es darüber zunächst noch Unstimmigkeiten gegeben, weil es Zweifel an der Kühlung während des Transports gab. Schließlich gab das Bundesgesundheitsministerium Entwarnung, so dass die insgesamt 4.800 Impfdosen nun doch verabreicht werden können. Der Impfstoff des Pharmakonzerns Moderna ist nach Biontech/Pfizer der zweite in Deutschland zugelassene Impfstoff. Mit 95 Prozent ist die Wirksamkeit des Stoffes genauso hoch wie die der Konkurrenz.