Die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs der US-Firma Moderna sind in Berlin und Brandenburg eingetroffen, können aber noch nicht verwendet werden. "Während des Transportes in Verantwortung des Bundes vom bundesweiten Zentraldepot in Quakenbrück zur zentralen Anlaufstelle in Brandenburg könnte es zu Problemen bei der Kühlung gekommen sein", teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam am Vormittag mit. Erst wenn absolut sicher festgestellt sei, dass bei diesem Transport keine Fehler passiert seien, könne der Impfstoff verwendet werden.

Wenig später gab auch die Berliner Gesundheitsverwaltung bekannt, dass die ersten Moderna-Impfdosen wegen Verdachts auf Qualitätsmängel zurückgehalten werden. Nach einer ersten Qualitätskontrolle gebe es Zweifel, ob der Transport und die Kühlung des Impfstoffs vor der Übernahme durch das Land Berlin sachgemäß erfolgt sei. Transporteur und Hersteller seien aufgefordert worden, für Aufklärung zu sorgen.

Insgesamt geht es um 4.800 Impfdosen - jeweils 2.400 für Berlin und Brandenburg.